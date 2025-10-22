快訊

國光生疫苗 入列WHO清單

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國光生（4142）昨（21）日宣布，世界衛生組織（WHO）官網9月公布全疫苗產品清單，國光生的流感疫苗、破傷風疫苗，以及子公司安特羅生技的腸病毒疫苗均列入清單中，有助打入WHO防疫供應鏈，擴大國際化腳步及國際市場連結。

國光生表示，該公司的流感疫苗每年秋冬供應近五成的公費流感疫苗供國人施打，流感疫苗已出口東南亞、東歐等地，更向巴西申請藥證，已通過巴西GMP查廠，預備進入南半球市場。

而國光生破傷風類毒素是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年穩定供應100萬劑，不僅滿足疫苗自給自足的目標，更有餘力供應國際。國光生精進開發單劑型破傷風針劑，今年底可全面供貨，提供更符合第一線緊急臨床使用的疫苗。

國光生 巴西

