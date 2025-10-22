可寧衛轉型有成 獲利衝

廢棄物處理大廠可寧衛（8422）積極優化營運結構有成，藉由高毛利整治工程與能源事業，調整獲利結構。法人看好轉型效益將持續發酵，預期能源與再生資源新事業的加入，2026年營收與獲利有望攀高。

法人指出，可寧衛獲利結構優化，主要來自近期承攬高雄205兵工廠土壤與地下水整治工程。此高毛利專案因具備較強的議價能力與利潤彈性，對整體毛利率貢獻高。

其中，第一區工程自2024年認列至2025年8月，累積認列約14億元營收，高於預期6至7億元，奠定上半年獲利基礎；在205專案空檔另承接高毛利的石綿瓦清運與固化案，靈活調度產能。

可寧衛表示，中長期成長布局持續向能源與再生資源領域延伸，建構穩定且多元的現金流。大型BOT案方面，持股55%的高雄AI智能高效焚化爐BOT案未來可望取得代操權及收益分配權，2026年起貢獻現金流與發電收入。

業界觀察，除了高雄焚化爐BOT案，可寧衛布局太陽能發電，第一期69MW裝置容量今年售電收入成長。桃園SRF（固體再生燃料）電廠已進入試運轉階段，預計今年下半年至2026年間穩定商轉。