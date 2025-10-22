台南奪陸軍66億標案

台南（1473）昨（21）日宣布，與集團關係企業斐樂公司（FILA）聯手，由共同董事長楊青峰領軍，成功取得國防部陸軍服裝供售站委商經營案。此案為期五年、總金額達66.7億元，為集團跨足國防供應鏈的重要里程碑。

台南企業指出，公司深耕成衣產業逾65年，具備完整的產線與銷售經驗，產品涵蓋內著、運動機能服、休閒與時尚服飾及西裝類等多品項，年產能近3,000萬件。此次承接陸軍服裝供售案，履約日期至2030年12月31日，將整合集團的製造、通路與行銷資源，全面滿足國軍多元服裝與裝備需求。

在通路端，斐樂公司具備豐富經驗，全台擁有逾百間門市，未來將主導供售站營運。台南企業表示，將結合斐樂品牌優勢與通路能量，提供兼具功能與時尚的商品選擇，讓陸軍官士兵享有更便利且高品質的購物體驗。

台南企業表示，此次合作是繼防疫國家隊後，再次投入國防體系供應鏈，未來關係企業亦將持續投入「敬軍行列」，並持續強化製衣技術與服務品質，成為國防服裝供應的重要夥伴。