南紡（1440）昨（21）日召開法說會，該公司表示，全球紡織產業仍受美國關稅、匯率波動及地緣政治影響，整體市況保守，當前品牌端仍持續管控庫存，且因美國關稅政策不穩定，短期內不易恢復至長單模式。

南紡也持續推動多角化布局。旗下流通事業「南紡購物中心」已開幕滿十年，2024年營收達105億元、創下歷史新高，今年有望再締新猷。同時，南紡也將規畫後甲第三期開發案，作為購物中心擴充基地，該基地面積約4,200坪，預計2027年啟動、2029年前完工，持續強化穩定現金流來源。

從本業來看，南紡表示，目前化纖事業群平均稼動率約六至七成，越南紡紗廠維持九成水準，訂單能見度皆約一個月，顯示品牌客戶仍以短單生產為主。

面對品牌客戶採取「去庫存」與「短單生產」策略，南紡指出，疫情後品牌對庫存水位控管更為嚴格，且美國關稅政策反覆，使品牌在採購時趨於保守。公司觀察，在高通膨與關稅不確定性下，品牌仍不願恢復大量備貨，訂單回流力道有限，預期第4季將延續第3季水準。

展望2026年，南紡預期紡景氣可望較2025年略有改善，但復甦步調仍緩慢。

在資產開發方面，公司董事會已通過「南紡科技園區首期投資案」，總投資金額約21億元，預計明年第1季動工、2027年底完工。