振大雙多 登紡織股后

紡織股再掀「股后大戰」，振大環球（4441）超車聚陽。市場看好振大環球受惠主要客戶需求明確，包括Amazon庫存回補、聯名網紅系列服飾熱銷，還有Dick's併購Foot Locker後通路擴張效應，推升訂單動能持續增溫。

振大環球挾今年以來強勁的營收成長動能與訂單能見度高等優勢，昨（21）日股價持續墊高，並創下上市以來的新高。成衣股后之爭再度白熱化，市場看後續勝負關鍵將取決於產能布局進度與品牌訂單回補力道。

振大環球昨日股價上攻，收盤來到286元、上漲8.5元，漲幅3%，股價超車聚陽；聚陽收盤股價來到284.5元，上漲0.5元。

振大環球受惠主要客戶需求明確，公司9月營收8.19億元，月增23%、年增20.5%，創三年新高；前九月累計56.83億元、年增近三成，幾乎追平去年全年水準。隨第4季進入歐美節慶出貨高峰，營收可望續創佳績。

針對產能規畫，振大指出，因應客戶強勁需求，明年第1季馬島新廠將啟用，明、後年越南產區持續擴充，並預計於大後年投資印尼新產區。目前預估明年整體產能可望提升二至三成，將為後續帶來顯著貢獻。而靈活產線布局可提升交期與供應彈性，亦強化公司在議價與成本控管優勢，有助於毛利、營收與獲利同步成長。

聚陽方面，今年9月營收23.63億元，年減28.22%，前三季營收265.02億元，年減0.99%。聚陽目前已開始洽談2026年春夏訂單，能見度達三個月以上，11、12月營收有望重新轉強。由於明年適逢世足賽，公司看好運動服飾需求將比往年更為強勁，機能性產品有望帶來額外訂單挹注。公司說明，每逢世足賽年，除國家隊球衣需求外，也會帶動校園及休閒市場的運動服銷售，預期帶來中個位數成長的機會。

紡織業今年以來持續受到美國關稅、新台幣升值等多重壓力影響，法人表示，隨著庫存壓力逐步緩解，訂單回補動能增強，加上品牌端調漲價格以反映成本，整體毛利率有望改善，預期成衣股第4季起出貨量將回升，明年首季亦不看淡。