南紡法說會／品牌端維持低庫存、短交期策略 資產活化為明日之星

南紡（1440）21日召開法說會，公司表示，全球紡織產業仍受美國關稅、匯率波動及地緣政治影響，整體市況保守。公司表示，目前化纖事業群平均稼動率約六至七成，越南紡紗廠維持九成水準，訂單能見度皆約一個月，顯示品牌客戶仍以短單生產為主。主要是疫情後品牌端持續管控庫存，且因美國關稅政策不穩定，短期內不易恢復至長單模式。

面對品牌客戶採取「去庫存」與「短單生產」策略，南紡指出，疫情後品牌對庫存水位控管更為嚴格，且美國關稅政策反覆，使品牌在採購時趨於保守。公司觀察，雖然市場普遍認為紡織業最艱困時期已過，但在高通膨與關稅不確定性下，品牌仍不願恢復大量備貨，訂單回流力道有限，預期第4季將延續第3季水準。

展望2026年，南紡預期紡景氣可望較2025年略有改善，但復甦步調仍緩慢。公司指出，以化纖部門來看，國內市場因電價、人力與原物料成本上升，競爭壓力沉重，外銷市場則受國際貿易條件影響較大，因此將持續以靈活調整產銷結構、深化客戶合作來維持穩定表現。至於紡紗事業方面，目前品牌端仍受全球景氣疲弱與通膨壓力影響，在經濟未明顯好轉前，仍不願進行大量備貨，整體供應鏈維持低庫存、短交期的採購節奏，導致上游廠商能見度有限。

除本業外，南紡也持續推動多角化布局。旗下流通事業「南紡購物中心」已開幕滿十年，2024年營收達105億元、創下歷史新高，今年有望再締新猷。同時，南紡也將規畫後甲第三期開發案，作為購物中心擴充基地，該基地面積約4,200坪，預計2027年啟動、2029年前完工，持續強化穩定現金流來源。

在資產開發方面，公司董事會已通過「南紡科技園區首期投資案」，總投資金額約21億元，將興建地上八層、地下兩層的廠辦大樓與園區管理中心，預計明年第1季動工、2027年底完工。屆時將引進科技研發與新創產業進駐，成為集團長期收益的重要支撐。

南紡在法說會中也進一步說明未來的六大發展方向，首先，紡紗本業將持續優化與精進，透過產線調整與產品組合升級，提升製程效率與市場競爭力；化纖產品部分則加速研發與升級，開發更多具機能性與永續性的高附加價值產品，以符合國際市場趨勢。

第三，轉投資事業將持續支持包括南帝化工、南美特科技、太子建設、台灣神隆及墾丁福華等企業，透過股權與策略協同強化整體集團貢獻；第四，流通事業方面，南紡購物中心自開幕以來已邁入第十年，2024年營收達105億元創新高，未來將推動後甲第三、四期擴建計畫，進一步放大規模效益。

第五，資產活化持續推進，南紡積極調整並出租閒置土地與廠房，並啟動「南紡科技園區」開發案，作為未來成長的新引擎；第六，南向拓展事業版圖方面，將以南紡（新加坡）為境外投資核心據點，結合策略夥伴，引入資金、通路與技術，強化東協市場布局，打造下一階段的海外成長動能。