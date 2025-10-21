志強前三季每股賺5.32元 第4季世足賽拉貨潮啟動

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布前三季自結損益，前三季合併營收154.25億元、年增16.5%，創歷史新高，營業毛利31.36億元、年增12.1%，稅前淨利14.61億元、年增0.7%，稅後純益10.61億元、年減6.2%，每股稅後純益5.32元。

志強同時宣布，印尼新廠將於下周落成啟用，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，明年預計開出200萬雙，分三年逐步將產能拉至滿載。

此外，志強針對亞瑟士也積極佈建新產能，目前正於越南蓋新廠，預計明年底完工，後年進入招工量產，該廠也規劃滿載產能要達到600萬雙，同樣分三年將產能拉滿，看好未來亞瑟士訂單成長力道將逐步轉強。

法人說，隨著市場需求回升，以及新廠陸續投產，志強未來在機能性運動鞋及休閒運動鞋領域的表現也值得期待。

志強表示，前三季合併營收以美元計為4.91億美元，更較去年同期4.12億美元增加18.9%，展現成長韌性。

志強營收增長得益於明年6月即將舉行的世界盃足球賽，規模為歷年來最大的一次。國際運動品牌如Adidas和Nike已經啟動大規模拉貨計畫，志強作為主要供應商之一，產能被全面預訂，甚至需要調整其他產線以支援足球鞋的生產。

志強表示，目前主要品牌客戶的預示單相當樂觀，從第4季起逐步增溫，明年上半年將進入出貨高峰。

法人也指出，這種需求的激增不僅推動了9月的營收明顯增長，也預示著第4季將成為今年營運最旺的一季。而隨著印尼新廠的加入及世足賽逐步進入出貨高峰，志強的後市表現值得期待。

另一方面，印尼新廠的產能擴展計畫也將為公司帶來新的增長動能。法人估第4季可望與去年第4季相當，全年製鞋雙數約可達4,000餘萬雙，較去年同期的3,600萬雙成長逾11%。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。