東方風能11月從興櫃轉上市 看旺2027年營收大增

東方風能為亞洲規模最大離岸海事工程船舶營運商，將在11月中旬從興櫃轉上市，東方風能推估，今年營收有望挑戰近新台幣百億元、獲利創高，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收會大幅增加。

東方風能於2019年由宏華營造出資成立，專注於離岸海事工程及營運維護，擁有船隊安全管理系統與營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，成為台灣大規模的離岸海事工程船隊運營商。

東方風能董事長陳柏霖表示，不只聚焦離岸風電，還切入海底電纜、海事運維、油氣田等市場；離岸風電加上海事運維占營收約7成、海底電纜約2成，未來3年內會擴大船隊規模達3倍，明年將跨出國際市場布局，增設各地區分公司。

他表示，東方風能自成立以來積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶，包含建造中4艘新船，人員運輸船7艘、拖船3艘、探勘船1艘、重件駁船1艘、重型工程支援船1艘與軟管/海纜安裝船1艘；目前新造的4艘大型船舶，包含風場運維支援船3艘及重型工程支援船1艘，總船隊造價已超過新台幣190億元。

東方風能指出，目前手握4張長期訂單，最長合約走到2047年，並有3張訂單是建造中的船舶；目前海事運維等領域的在手訂單總額約新台幣160億元到200億元之間。

觀察東方風能業績，112年度、113年度及114年上半年度每股盈餘（EPS）分別為7.07元、7.94元及4.83元，呈逐步成長趨勢。

東方風能推估，今年前9月營收新台幣83億元，年成長約57%，下半年營收會更旺，今年營收有機會首度挑戰近百億元，獲利也有望創新高，2026年會持續成長，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收會大爆發。

此外，東方風能於今年5月完成對安捷航空投資，正式啟動運維升級計畫，進一步提升離岸風電運維業務，首度導入「海空聯合體系」，攜手安捷航空打造台灣首支自營離岸風電直升機隊，提升離岸風場維護與應變能力。

東方風能在今年1月宣布與挪威海洋服務承包商DeepOcean AS簽署合約，內容包括東方風能旗下最大型工程船Orient Adventurer（東方海威）船舶的租船協議，合約保租期從民國115年初至116年底，並額外有最多4年的延長選項，東方海威將主要協助執行歐洲離岸風電產業項目，也計劃支援其他離岸海事工程的業務運行（如油氣田），為台灣海事工程商史上首次成功將船舶部署至歐洲市場。

東方風能於112年底成功得標中華電信「台澎金馬第四海纜建設工程」，成為首家由台灣本土得標統包的公司，標案總金額高達新台幣25.8億元，預計明年完工。