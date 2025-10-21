安世制裁風暴添柴火 汽車零組件股耿鼎、帝寶強漲

車用晶片大廠安世半導體（Nexperia）受中荷制裁，中國官方並啟動出口限制令，使歐美車廠急向台廠轉單，題材激勵汽車零組件股走強，領先多數傳產類股，零組件大廠耿鼎（1524）一度接近漲停、帝寶（6605）也漲逾半根停板，車用關鍵功率元件強茂（2481）、台半（5425）盤中持續雙雙漲停，短線轉單題材牽動台汽車產業鏈，引發市場關注。

汽車類股指數21日上漲逾1%；個股中，耿鼎盤中飆漲至逾9%；帝寶也漲逾5%。提維西（1522）、宇隆（2233）、巧新（1563）漲幅超過4%；怡利電（2497）、聯嘉投控（3717）、IKK-KY（2250）、和大（1536）等漲幅也超過3%。

據了解，安世制裁風暴延燒，安世東莞廠出貨受阻，使全球汽車產業恐面臨供應鏈中斷危機，台廠也迎來一波轉單與急單，供應功率半導體元件的台廠強茂、台半，今日股價強勢上漲，也牽動汽車類股迎接漲勢。

此外，美國總統川普18日簽署行政命令，延長4月時宣布的進口汽車零件關稅減免政策，車廠進口用於製造美國國內組裝車輛的零件，可適用3.75%的關稅減免；但也宣布自11月1日起，對進口中型及重型卡車、相關零件，課徵25%關稅。關稅減免政策延長，對汽車零組件及相關族群構成利多，激勵股價上揚。

個股中又以耿鼎漲幅大幅領先，成交量也突破7,000張。該公司9月合併營收2.12億元，年減16.6%，前九月累計營收19.2億元，年減8.3%。帝寶則主要生產AM車燈，也同樣受惠關稅減免政策，及歐美AM零件旺季將至利多。該公司9月營收16.2億元，年減3.2%，前九月累計營收143.7億元，年減3.9%。