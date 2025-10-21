生華科閃紅燈當引信 生醫登台股衝鋒號！美時、順藥同戰300關

台股21日受惠台積電（2330）衝上1,500元天價激勵，大盤再創歷史新高、直逼28,000點關卡，市場多頭氣勢旺盛。其中，生醫族群火力最旺，類指大漲逾2%扮演盤面多頭大前鋒。領頭的生華科（6492）挾Google AI點名新藥題材攻上漲停，美時（1795）、順藥（6535）同步突破300元關卡，康霈*（6919）、醣聯（4168）、博晟生醫（6733）等亦全面跟進，資金明顯回流。

生華科挾Google AI點名新藥題材，早盤直接以53元漲停價開出，強勢攻頂並點燃生醫族群多頭引信。

據Google官方部落格揭露，旗下DeepMind團隊宣布最新生物AI系統成功生成並驗證一項全新的癌症治療假說，並形容此成果為「AI在科學領域的一大里程碑」。DeepMind研究顯示，生華科新藥Silmitasertib（CX-4945）能顯著提升抗原呈現（antigen presentation），這是啟動免疫系統、讓癌細胞被辨識與攻擊的關鍵機制，代表CX-4945有潛力成為改變癌症治療策略的重要新方向，並為癌症免疫療法開啟嶄新的可能性。

雖然研究仍處臨床前階段，尚待更多驗證，但此突破被視為AI推動醫療創新的典範，也讓生華科成為AI生醫整合新趨勢的指標股。

另外，隨流感疫情升溫，五鼎（1733）宣布已取得衛福部核發的A、B型流感快篩試劑銷售許可，下一步將開發二代產品，擴增偵測C流與RSV（呼吸道融合病毒）功能。

五鼎表示，除深耕台灣市場外，海外將鎖定東南亞及歐盟市場布局，依當地法規展開測試與取證。法人看好，第4季隨新品出貨及旺季效應，營運可望優於第3季，目前訂單能見度約3個月，掌握約五至六成產能利用率維持八成以上。21日五鼎股價放量大漲逾7%，改寫2024年1月12日當周來波段高價。

美時近期宣布與Adalvo簽訂授權與供應協議，將於韓國、台灣等亞洲市場銷售Semaglutide注射劑（Wegovy、Ozempic 2mg學名藥）。美時併購Alvogen US後，營運版圖大幅擴張，將躍升為全球前20大專科製藥公司。法人指出，美時美國布局契合政策趨勢，有助提升整體獲利動能。

公司預計潛力產品 Nintedanib、Pomalidomide將於2026年陸續於歐美上市，為中長期營收添動能。21日股價強勢衝上302.5元，改寫2024年7月19日當周來波段高價。