紡織股后大戰再起！振大環球創上市新高超車聚陽 雙雄業績比拚升溫

成衣代工廠振大環球（4441）21日股價上攻，盤中來到286元、漲幅3%，一舉創下上市以來新高，盤中股價並超車聚陽（1477），再掀「紡織股后」大戰。聚陽盤中則在平盤附近整理，呈現資金輪動格局。

市場看好，振大環球受惠主要客戶需求明確，包括Amazon庫存回補、聯名網紅系列服飾熱銷，以及Dick’s併購Foot Locker後通路擴張效應，推升訂單動能持續增溫。公司9月營收8.19億元，月增23%、年增20.5%，創三年新高；前九月累計56.83億元、年增近三成，幾乎追平去年全年水準。隨第4季進入歐美節慶出貨高峰，營收可望續創佳績。

振大指出，現階段電商與運動通路訂單熱絡，基本款與高階品牌皆成長顯著。產能利用率維持滿載，馬達加斯加新廠預計明年第1季投產，越南與印尼產區亦同步擴建，預期明年總產能可望再增二至三成，為後續營運成長注入動能。

聚陽9月營收23.63億元，年減28.22%，前三季營收265.02億元，年減0.99%。聚陽目前已開始洽談2026年春夏訂單，能見度可達3個月以上，11、12月營收有機會重新轉強。由於明年適逢世足賽，公司看好運動服飾需求將比往年更為強勁，機能性產品有望帶來額外訂單挹注。公司說明，每逢世足賽年，除國家隊球衣需求外，也會帶動校園及休閒市場的運動服銷售，帶來中個位數成長的機會。

市場看好，聚陽近期訂單能見度已逐漸回升，運動品牌客戶拉貨動能改善，第4季長天期訂單可望挹注營收與毛利。整體2025年預估運動休閒客戶出貨將年增高個位數至低雙位數。

法人預期，隨著庫存壓力逐步緩解，訂單回補動能增強，加上品牌端調漲價格以反映成本，整體毛利率有望改善，預期成衣股從2025年第4季起的出貨量回升，將成為推動股價的重要催化因素