資產活化題材沸騰！大同釋地迎輝達、總部開發案啟動 爆量走強

大同（2371）近期成為市場焦點，繼宣布積極推動北市中山北路總部土地開發案後，又傳出願將總部土地提供給輝達（NVIDIA）作為台灣總部備案之一，資產活化題材再度點燃市場想像，帶動股價21日爆量攻高，盤中最高觸及41.3元、躍上全短均線，人氣熱度明顯升溫。

大同長年懸宕的中山北路總部土地開發案終於動起來。該地坐落於北市精華地段，總面積約5萬坪，為公司歷來最大單筆土地資產。新任董事長張榮華上任後，積極與創辦人林家溝通，促成林家同意釋出持分，讓開發案正式成行。

依據初步構想，大同規劃將總部基地打造成複合型商業大樓，部分樓層供公司自用，其餘樓層則以出租或出售（住辦）方式釋出，以最大化資產效益。市場預估，若開發順利，整體開發價值可達數百億元。

外界關注的輝達台灣總部選址進度也意外與大同產生交集。由於北士科T17、T18基地卡關，北市府啟動備案，除北士科T12與松南營區外，也彙整包括大同在內的民間土地方案。

據了解，大同已主動將中山北路總部土地資料遞交經濟部，作為輝達台灣總部潛在選址之一，釋地面積約4.2公頃，並包含與大同大學、大同高中等校方的合作開發範圍。此舉不僅展現大同靈活的資產運用策略，也為後續開發案增添話題性。

除總部開發案外，大同仍擁有全台約46萬坪土地資產，集中於北台灣精華地段。旗下桃園大園廠達17萬坪、基隆倉儲區6.6萬坪、中和圓通廠1萬坪，另於2024年處分芙蓉大樓及復興南路土地等高價資產，逐步落實資產活化。

公司規劃未來每年推進一至兩個開發或都更案，以穩定創造獲利來源，資產操作彈性大增。隨著土地再開發與收益入帳，大同資產題材可望成為中長線股價支撐主軸。

另，在本業方面，大同持續拓展電動車動力系統市場，20日宣布推出國產首套250kW級直驅式電巴馬達與驅動器系統，已於多部公車上穩定運轉，搶攻低碳交通與淨零趨勢商機。

家電部門則以「健康升級、樂享生活」為主題發表2025新品，推出全新11人份百年經典電鍋「粉饗耀」新色，導入模擬明火與360度水蒸氣循環技術，鎖定健康與便利兼具的高端市場。

資產活化題材與輝達概念雙重加持下，大同股價21日爆量逾5.7萬張，成功躍過所有短期均線，市場資金明顯回流。法人指出，大同手握龐大土地資源與新技術布局，若總部開發案與輝達合作進一步明朗，未來將有機會重新評價其潛在資產價值。