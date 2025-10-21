快訊

9月營收亮眼、收購芝浦達陣 國巨一拆四不到2個月股價衝上200元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

國巨*（2327）股票一拆四後在8月25日新股上市，統計2個月不到的時間，股價衝破200元關卡，21日一度衝達208元，短線漲幅逾4成；國巨一路走升，被動元件股包括蜜望實（8043）、鈞寶（6155）、鈺鎧（5228）、九豪（6127）、三集瑞-KY（6862）等盤中亮燈漲停。

國巨9月合併營收116.81億元，創新高，月增8.6%，年增12.2%，連續七個月站穩百億元大關之上；第3季合併營收330.87億元，季增0.96%，年增4.25%，改寫單季新高；累計今年前三季合併營收969.62億元，年增5.8%。

國巨收購日商芝浦電子案達陣，公開收購芝浦參與應賣股數已超過50.01%門檻，累計持有達約87%股權。依國巨每股7,130日圓價格估算，法人估計約投資近950億日圓（約新台幣196億元）；國巨21日在東京與芝浦電子舉行國際聯合記者會，國巨董事長陳泰銘將親自出席，說明收購芝浦案後續布局。

國巨股票分拆，面額每股10元變更為2.5元，原已發行總股數5.18億股，變更後已發行總股數為約20.73億股，在完成一拆四之後，股價也隨著一拆四，新股8月25日上市，參考價136.5元，當天以143元收盤，隨後股價一路走升。

國巨21日以198.5元開高後走高，一度拉升至208元，盤中漲幅逾4%；統計國巨分拆之後，2個月不到的時間，股價上漲逾4%；台股創新高之下，各類股也挾題材發動攻勢，被動元件族群連日來成為盤面上的亮點，盤中包括蜜望實、鈞寶、鈺鎧、九豪、三集瑞-KY等亮燈漲停，華容（5328）也一度亮燈。

國巨 營收

