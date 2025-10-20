麗清（3346）因應美國關稅政策，積極調整策略。麗清表示，面對全球車用市場生產地區轉向與地緣政策變動，該公司持續推進與泰國、墨西哥在地合作夥伴分工策略計畫。

麗清表示，將透過雙方專業分工互補、強化製造靈活度，加快全球業務布局節奏的同時，也進一步提升交付效率與市場應變力，為該公司跨市場營運奠定扎實基礎。

麗清表示，台灣觀音廠因應關稅政策變動導致短期訂單調整，以及訂單短期出貨排程認列遞延影響，造成營收衰退。但近年積極拓展車用照明與電子控制領域，成功切入多家國際品牌車廠及Tier 1車燈系統供應商。

在智慧型與設計導向車燈快速崛起的產業趨勢下，在車尾燈、日行燈與頭燈模組上LED技術滲透率明顯提升，進而帶動市場需求規模持續擴張。