快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

麗清加速泰、墨布局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

麗清（3346）因應美國關稅政策，積極調整策略。麗清表示，面對全球車用市場生產地區轉向與地緣政策變動，該公司持續推進與泰國、墨西哥在地合作夥伴分工策略計畫。

麗清表示，將透過雙方專業分工互補、強化製造靈活度，加快全球業務布局節奏的同時，也進一步提升交付效率與市場應變力，為該公司跨市場營運奠定扎實基礎。

麗清表示，台灣觀音廠因應關稅政策變動導致短期訂單調整，以及訂單短期出貨排程認列遞延影響，造成營收衰退。但近年積極拓展車用照明與電子控制領域，成功切入多家國際品牌車廠及Tier 1車燈系統供應商。

在智慧型與設計導向車燈快速崛起的產業趨勢下，在車尾燈、日行燈與頭燈模組上LED技術滲透率明顯提升，進而帶動市場需求規模持續擴張。

麗清 關稅

延伸閱讀

台海地緣緊張升溫…外資綠電廠掀撤出台灣潮 本土業者接手資產整併

進口車關稅遲未定案 車市全年40萬輛目標難保

基金定期定額連二增 科技、印度、中國大陸主題最受青睞

新纖 維持穩定開工率

相關新聞

雲豹四路進擊 營運衝高

太陽能系統大廠雲豹能源（6869）昨（20）日舉辦媒體交流會，總經理趙書閔指出，儘管今年大環境不佳，該公司本業仍會比去年...

泓德能源加碼布局加國

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（20）日公告，董事會決議通過增資加拿大孫公司MWEX Solutions，投資上限為...

南僑前九月EPS 0.84元

南僑（1702）受到中國大陸市場不穩，以及關稅、匯率變動等因素影響，該公司昨（20）日公告自結獲利，前九個月稅後純益2億...

麗清加速泰、墨布局

麗清（3346）因應美國關稅政策，積極調整策略。麗清表示，面對全球車用市場生產地區轉向與地緣政策變動，該公司持續推進與泰...

統一延長百貨周年慶

統一集團出招，百貨周年慶延長吸金。統一（1216）集團旗下統一時代百貨台北店攜手DREAM PLAZA昨（20）舉辦「感...

中釉新材料 拓海外版圖

中釉（1809）積極發展新材料事業，其中螢光玻璃片已成功應用在汽車／電動車的LED車燈；中釉表示，在成功站穩大陸市場後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。