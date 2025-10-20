快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（20）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面持平，建築用鋼進到橫向整理，以時間沈澱換取市場買氣需求緩步復甦。

法人指出，政府打房以及景氣蕭條，對鋼筋市場形成重大壓力，不排除出現「以盤代跌」的格局，後市邊走邊觀望，難以樂觀。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情表現弱勢。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼持平以300美元交易，澳洲鐵礦砂由106.65美元下跌至103.3美元。

法人分析指出，雖然國際廢鋼行情持穩，但受俄羅斯及中國大陸小鋼胚行情走跌、價格疲弱影響，國內鋼筋買賣雙方持續拉鋸，因此豐興本周開出平盤，待國際市況明朗。

上市電爐廠主管表示，美國內部熱軋鋼價走跌，鋼廠壓低廢鋼收購價，但因回收成本偏高，美廢國際報價仍具支撐，土耳其採購價格小幅上調。

不過，台灣因鋼筋價格走弱，對高價美廢採購意願低，市場詢報價明顯減少。

