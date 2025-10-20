中釉新材料 拓海外版圖

中釉（1809）積極發展新材料事業，其中螢光玻璃片已成功應用在汽車／電動車的LED車燈；中釉表示，在成功站穩大陸市場後，接下來將往高階的日本、韓國發展；而陶瓷事業部分，今年將持續開發沙烏地阿拉伯市場外，今年底也將在越南設新廠、分公司。

中釉指出，已成功應用在汽車／電動車的LED車燈、軸型燈、方向燈等螢光玻璃片產品，隨著全球電動車市場滲透率逐年增加，讓電動車車燈市場需求強勁，帶動螢光玻璃片（PiG）產品成長。

中釉指出，在取得IATF-16949汽車供應鏈品質管理系統驗證後，繼中國大陸後，也瞄準韓國及日本車燈大廠送樣測試中；而大陸市場雖受到景氣影響，惟區域市場出貨仍持續成長。

另外，中釉新材料業務也同步開發低介電玻璃及電子級玻璃材料產品，希望將產品應用延伸至電子、半導體產業；而中釉同步投入固態電池用之固態電解質隔離膜材料產品開發，目前已有產品配合客戶進度、送樣測試中；中釉昨（20）日收在18.8元、下跌0.25元。

陶瓷方面，中釉表示，除了原有的南亞國家需求持續成長外，去年底也成功切入非洲西部國家貝南，今年將持續開發中東地區沙烏地阿拉伯市場。另外，中釉指出，考量分散地緣政治、降低關稅貿易障礙等風險，以及整合集團資源，公司將重新布署越南市場，預計年底前設立越南分公司及生產工廠。

中釉建材事業部旗下無機環保節能塗料產品已在國內取得相關認證。