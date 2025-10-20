統一集團出招，百貨周年慶延長吸金。統一（1216）集團旗下統一時代百貨台北店攜手DREAM PLAZA昨（20）舉辦「感謝慶」系列活動，等同再度加入北市百貨周年慶戰局、周年慶檔期倍增，預期現金流也可望翻倍挹注。

本月信義區百貨進入緊鑼密鼓的周年慶檔期，為磁吸周圍百貨龐大集客效益，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA周年慶雖於10月初結束，昨日延長檔期活動，聯手推出「感謝慶」吸客，活動時間為期14天，搶攻年末換季與萬聖節商機，有望帶動第4季營運升溫。

在換季購物需求大幅增長的效益下，化妝品、男女裝等業種業績紛紛成長，此外，業者觀察到天氣轉涼帶動保暖衣物需求增加，逛街人潮大增，以及假日家庭聚會增加，帶動餐廳訂位人潮，可看出民眾對民生消費需求增溫，大幅帶動店內來客數。

為搶人潮，統一旗下雙百貨首度推出「1+1」策略，除周年慶外，另外再加碼「感謝慶」活動，擴大磁吸信義計畫區品味嬌客。在「感謝慶」檔期中，統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA期間全館指定櫃滿5,000元送100元，使用icash2.0/icash Pay支付滿5,000元送200元、icash Pay綁定統一時代聯名卡或uniopen聯名卡滿5000再加送200，等同累計消費滿5000元最高贈500元回饋10%。

此外，兩館再加碼推出三重優惠，包含第一重為新會員專屬活動，在活動期間首次下載APP新會員註冊成功，即贈滿額抵百券乙張、前3000名新加入會員，於活動期間單筆消費滿3000再加贈100點OPENPOINT。