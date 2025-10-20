泓德能源加碼布局加國

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（20）日公告，董事會決議通過增資加拿大孫公司MWEX Solutions，投資上限為700萬美元（約新台幣2.14億元），藉此強化電力交易平台業務發展。

據悉，MWEX Solutions是一家在加拿大成立的軟體公司，致力於電力交易相關的軟體服務與作業平台開發，因應業務擴展需求，泓德能源對其進行增資。

泓德能源預計將在下周參加國際智慧能源展，屆時將對外進一步說明未來營運展望以及海外布局。泓德能源前三季營收54.05億元，年減9.9%，由於第4季通常是工程認列高峰，今年全年營收年增率能否轉正，本季將是關鍵。

針對海外市場布局，泓德能源在日本首個儲能案Helios日前已完成併網，預計年底前如期商轉。隨著案場持續推進，預估明年上半年在日本併網上線的電池容量將正式突破1GWh里程碑，並於2026年迎來第一波集中併網潮。

