福貞今年有望攀高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

福貞-KY（8411）擴增產線效益顯現，隨著大陸陝西廠持續優化產能效率，為滿足客戶充填灌裝需求而擴增的永定廠亦穩定貢獻營收，法人看好今年營運攀高可期。

福貞為擴大規模經濟效益、強化營運體質，近年積極擴增產線，並提升各廠產能利用率。福貞指出，為深入華北地區市場而建置的陝西廠，今年產銷狀況逐步符合預期，尤其主力客戶因應市場需求加大出貨力道，加上區域型客戶訂單貢獻，使陝西廠產能利用率穩健向上。

新竹廠長期深耕台灣金屬包材市場，與客戶維持良好穩健的合作關係，帶動前三季業績優於去年同期。此外，為滿足客戶充填灌裝需求而擴增的永定廠，也穩定貢獻營收。

福貞表示，暑期為零售出貨旺季，尤其今年夏季高溫，加上9月品牌客戶提前布局中秋節飲品與送禮商機，帶動集團兩岸八大生產基地，鋁、鐵罐與食品及飲料充填灌裝代工業務穩定成長。

福貞9月合併營收8.3億元，年增18.2%；第3季合併營收24.33億元，季增13.2%，年增7.2%；前三季合併營收67.83億元，年增4.7%；9月單月與前三季營收雙創同期新高。

營收 產能利用率

相關新聞

中國信託證文心分公司教戰投資

中國信託證券文心分公司全新裝潢亮相，已於10月16日舉辦「Reopen感恩茶會」，並推出為期一周的「投資展望說明會」系列...

福貞今年有望攀高

福貞-KY（8411）擴增產線效益顯現，隨著大陸陝西廠持續優化產能效率，為滿足客戶充填灌裝需求而擴增的永定廠亦穩定貢獻營...

新纖 維持穩定開工率

面對紡織市況低迷，新纖（1409）董事長吳東昇表示，新纖已針對市場變化調整生產配置，整體開工率維持穩定，但整體而言，市場...

富邦媒吸客 拚數位行銷

進入年底電商購物旺季，富邦媒（8454）指出，從雙11、黑五到耶誕檔期，品牌面臨流量競爭與廣告成本雙重壓力，旗下智慧廣告...

LINE Pay 結盟訂位服務商

行動支付龍頭LINE Pay（7722）昨（17）日宣布，與訂位服務新創inline group Limited簽署策略...

金萬林強攻 AI 基因篩檢

基因檢測大廠金萬林-創（6645）宣布，子公司元萃數據科技（Essense AI）、矽晶定序高速科技（GeneASIC）...

