快訊

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

上班注意！北北基等7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天晚上

中國信託證文心分公司教戰投資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國信託證券文心分公司16日舉辦全新裝潢Reopen活動，並於即日起登場「投資展望說明會」系列活動。中國信託證券／提供 王奐敏
中國信託證券文心分公司16日舉辦全新裝潢Reopen活動，並於即日起登場「投資展望說明會」系列活動。中國信託證券／提供 王奐敏

中國信託證券文心分公司全新裝潢亮相，已於10月16日舉辦「Reopen感恩茶會」，並推出為期一周的「投資展望說明會」系列活動，提供客戶最新投資趨勢解析與全新服務體驗。

文心分公司煥新系列活動於10月16日下午2時由「感恩茶會」揭開序幕，現場備有精緻茶點，邀請在地客戶一同感受分公司全新裝修後的嶄新氛圍，期待此次活動能讓客戶透過與營業同仁的交流，深入感受中國信託證券在提升服務品質的用心與承諾。

隨著茶會揭開序幕，文心分公司將緊接著於16至22日展開為期五日的「投資展望說明會—Welcome Back！A Fresh Start」系列講座，由中國信託證券與子公司中國信託證券投顧等專業團隊舉辦，並邀請東海大學管理學院院長王凱立等重量級講師，針對全球經濟、利率政策、台股趨勢及身體保健等多元內容，帶來專業解析與投資建議。每場講座名額有限，報名參與者將能近距離與專業講師及團隊交流，掌握市場脈動趨勢。

中國信託證券表示，Reopen活動不僅象徵分公司邁入全新階段，也展現持續在地深耕、承諾提供優質服務的精神。為感謝客戶長期的支持，今年全面升級多家分公司裝潢，並於各據點陸續舉辦煥新Reopen系列活動，不僅象徵中國信託證券於在地服務的再出發，更是希望藉此向客戶傳遞品牌價值與承諾，感謝各地客戶長期的支持，誠摯邀請投資人蒞臨參與分公司煥新茶會及講座，後續活動詳情及講座報名請洽中國信託證券營業員，或至中國信託證券官網（https://www.ctbcsec.com/）及臉書「中國信託證券亮點讚」（https://ctbcsec.tw/fb_offical/news）。

中國信託 東海大學

延伸閱讀

12強／中華隊好棒！陳傑憲獲WBSC年度球員、曾豪駒最佳教頭

淘寶雙11！狂吸新客來正宗淘寶買「淘寶貨」

高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒奪職業首冠

中國信託證券主辦「今國光三」10月7日開始投標

相關新聞

中國信託證文心分公司教戰投資

中國信託證券文心分公司全新裝潢亮相，已於10月16日舉辦「Reopen感恩茶會」，並推出為期一周的「投資展望說明會」系列...

福貞今年有望攀高

福貞-KY（8411）擴增產線效益顯現，隨著大陸陝西廠持續優化產能效率，為滿足客戶充填灌裝需求而擴增的永定廠亦穩定貢獻營...

新纖 維持穩定開工率

面對紡織市況低迷，新纖（1409）董事長吳東昇表示，新纖已針對市場變化調整生產配置，整體開工率維持穩定，但整體而言，市場...

富邦媒吸客 拚數位行銷

進入年底電商購物旺季，富邦媒（8454）指出，從雙11、黑五到耶誕檔期，品牌面臨流量競爭與廣告成本雙重壓力，旗下智慧廣告...

LINE Pay 結盟訂位服務商

行動支付龍頭LINE Pay（7722）昨（17）日宣布，與訂位服務新創inline group Limited簽署策略...

金萬林強攻 AI 基因篩檢

基因檢測大廠金萬林-創（6645）宣布，子公司元萃數據科技（Essense AI）、矽晶定序高速科技（GeneASIC）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。