新纖 維持穩定開工率

面對紡織市況低迷，新纖（1409）董事長吳東昇表示，新纖已針對市場變化調整生產配置，整體開工率維持穩定，但整體而言，市場給的價格偏低、利潤受壓。展望明年，能否好轉將取決於工業結構調整與需求回溫。新纖近期參加「2025年台北紡織展（TITAS）」，吳東昇出席展會時做上述表示。

吳東昇指出，美國關稅政策屬於行政裁量措施，變動空間大，台灣業者須審慎因應。以新纖為例，紡織業務並未直接出口美國，未受影響，比較麻煩的是塑膠粒，有些國家關稅僅15%，且台廠有一定比重銷往美國市場，這部分轉單難度高。

集盛董事長蘇百說，景氣仍充滿不確定性，品牌商下單趨於保守，為避免價格競爭造成毛利受損，公司策略性保留部分產能，不追求「接滿訂單」，而是專注於高價值產品開發，以提升長期競爭力。