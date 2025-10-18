復盛應用拚獲利成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）目前步入出貨旺季，但全年因新台幣升值造成毛利率下滑和業外匯兌損失影響，法人預期整體獲利恐呈現衰退；不過，看好明年受益高球具新舊客戶群加持，將可恢復成長動能。

法人指出，分析復盛應用第3季營運表現，因處於傳統出貨淡季下，單季營收58.94億元，年減16.1%，季減10.3%；累計今年前九月營收209.46億元，突破200億元大關，年增7.2%。

而進入第4季的新款式產品出貨旺季，預估將有高兩位數字的季增幅，帶動全年營收增長，但新台幣大幅升值導致毛利率下滑與業外匯兌損失影響，恐使得全年整體獲利呈現衰退。

