亞聚：第4季 EVA 價格有壓

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

亞聚（1308）受惠於EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂）價格自6月開始反彈，9月營收大幅躍升，年增41.1%；展望第4季。亞聚認為，EVA的價格仍受中國大陸太陽能EVA相關需求影響，以及大陸新產能增加衝擊，市場行情仍有壓力。

亞聚9月營收為5.4億元，年增41.17%、月增17.57%。亞聚表示，上月營收成長，主因是部分8月訂單延遲至9月出貨，加上EVA價格持續走升，兩大因素雙雙推助業績；同時也推升第3季營收，較第2季成長約9.3%。

展望第4季，亞聚表示，需觀察太陽能對於EVA的需求，以及大陸新產能增加狀況；太陽能需求部分，由於今年需求已優於預期，未來是否繼續增加，尚待觀察；而年底大陸仍有新產能開出，也可能影響供需；再加上價格自7月起已上漲一陣子，擔心第4季漲勢承壓。

延伸閱讀

美俄峰會將再舉行 北京：樂見俄美雙方保持接觸

金鐘60／木木花紋絲襪超吸睛 大陸網友翻牆留言全為了她

海基會呼籲一貫道信眾 即日起避免前往大陸進行任何活動

券商9月賺125.22億元 台股大漲但自營商獲利衰退達52.2％

相關新聞

印度PVC反傾銷 台廠有戲

印度塑化市場近期消息盛傳，該國針對進口聚氯乙烯（PVC）產品課徵反傾銷稅（ADD）可能在第4季正式實施，中國大陸廠商承擔...

富邦媒吸客 拚數位行銷

進入年底電商購物旺季，富邦媒（8454）指出，從雙11、黑五到耶誕檔期，品牌面臨流量競爭與廣告成本雙重壓力，旗下智慧廣告...

LINE Pay 結盟訂位服務商

行動支付龍頭LINE Pay（7722）昨（17）日宣布，與訂位服務新創inline group Limited簽署策略...

金萬林強攻 AI 基因篩檢

基因檢測大廠金萬林-創（6645）宣布，子公司元萃數據科技（Essense AI）、矽晶定序高速科技（GeneASIC）...

佳龍布局非貴金屬 報捷

佳龍（9955）衝刺非貴金屬業務布局效益浮現，法人指出，在E-waste廢五金「城市採礦」的料源積極開拓下，對營收貢獻度...

虎航9月EPS 0.32元

台灣虎航（6757）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公布自結數字9月營收12.77億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。