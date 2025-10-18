亞聚：第4季 EVA 價格有壓

亞聚（1308）受惠於EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂）價格自6月開始反彈，9月營收大幅躍升，年增41.1%；展望第4季。亞聚認為，EVA的價格仍受中國大陸太陽能EVA相關需求影響，以及大陸新產能增加衝擊，市場行情仍有壓力。

亞聚9月營收為5.4億元，年增41.17%、月增17.57%。亞聚表示，上月營收成長，主因是部分8月訂單延遲至9月出貨，加上EVA價格持續走升，兩大因素雙雙推助業績；同時也推升第3季營收，較第2季成長約9.3%。

展望第4季，亞聚表示，需觀察太陽能對於EVA的需求，以及大陸新產能增加狀況；太陽能需求部分，由於今年需求已優於預期，未來是否繼續增加，尚待觀察；而年底大陸仍有新產能開出，也可能影響供需；再加上價格自7月起已上漲一陣子，擔心第4季漲勢承壓。