虎航9月EPS 0.32元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公布自結數字9月營收12.77億元，年增1%，稅後純益1.45億元，年減23%，每股稅後純益0.32元。

台灣虎航昨日股價來到74.8元，因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，被主管機關要求公布自結數，9月自結單月營收12.77億元，年增1%，主因為班次數較去年同期增加7.8%，且整體載客率達85%，產業淡季不淡，寫下9月歷史最佳營收。

台灣虎航本周起宣布第二批的高雄客艙組員招募計畫，台虎現行高雄出發的國際航線共計12條，分別飛往日本、韓國、澳門及越南，致力於提升南台灣旅運市場多元的選擇。配合新航點拓展及機隊汰舊換新，台灣虎航也不定期舉辦公開徵才，全面提升飛航服務。

