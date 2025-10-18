印度PVC反傾銷 台廠有戲

印度塑化市場近期消息盛傳，該國針對進口聚氯乙烯（PVC）產品課徵反傾銷稅（ADD）可能在第4季正式實施，中國大陸廠商承擔較高稅率，相對的台廠稅率在各國中相對偏低，預期相關國內業者如台塑（1301）、華夏、聯成、大洋等業者，均有望受惠。

台塑近日表示，今年以來大陸PVC每月平均出口印度14萬噸，印度商工部8月已公告PVC均一粉反傾銷稅最終裁決，預期11月14日前財政部公布後會即刻實施，台塑在印度被課的反傾銷稅率為每噸47美元，遠低於大陸業者稅率122~232美元，印度標準局（BIS）認證預計12月24日開始執行，大陸PVC外銷印度數量將大幅減少，印度PVC價格看漲。

華夏也表示，印度市場謠傳，該國ADD正式實施日期可能落排燈節（Diwali）假期結束後，目前大陸與印度買家都在觀望，大陸PVC產品是否有可能進一步降價；來自台灣的貨源則可能回補。

展望後市，華夏表示，印度在雨季與排燈節後，需求可能轉弱；且目前大陸產品仍大量銷往印度，預計要等ADD正式實施後，才能看到較多需求釋放，並要持續觀望大陸商品的流向。華夏指出，目前大陸PVC價格極低，已降至低於成本價，預估行情有可能再小幅下跌，但不太可能再大幅降價，預計對台灣影響不大。

印度去年10月宣布，擬對原產於台灣、大陸、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC產品，徵收反傾銷稅（ADD）。大陸廠商承受較高稅率，相關消息指出，除了大陸承擔高額稅率之外，美國業者從72美元-174美元，印尼、泰國等東南亞廠商約介於55美元-78美元，台灣則為每噸22美元-57美元。相較之下，稅率對台灣廠商相對有利。華夏也在月前法說會中表示，華夏被課徵的反傾銷稅為每噸22美元，僅次於韓國廠商，是各國主要廠商中第二低。