富邦媒吸客 拚數位行銷

進入年底電商購物旺季，富邦媒（8454）指出，從雙11、黑五到耶誕檔期，品牌面臨流量競爭與廣告成本雙重壓力，旗下智慧廣告平台momo Ads 昨（17）日解析站內外整合的最新行銷趨勢，以零售媒體網路（RMN）技術做為品牌在年底旺季的擴量與轉換關鍵引擎。本季期望以電商本業與數位廣告行銷技術帶動營收上升。

momo Ads推出與Meta合作的momo聯播網功能，強攻社群網站行銷，今年5月上線以來，結合站內搜尋、瀏覽與購物等第一方數據，一鍵延伸至Meta旗下平台，讓品牌能在消費者進站前即完成精準接觸。

短短五個月，已有超過2,000家品牌導入，顯示「站內＋站外」一體化投放的市場需求強勁。

momo Ads團隊分析消費趨勢與洞察，指出momo核心會員以30-49歲為主力族群，與台灣整體人口結構高度重疊，具備全市場代表性與精準投放優勢。