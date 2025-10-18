聽新聞
佳龍布局非貴金屬 報捷

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

佳龍（9955）衝刺非貴金屬業務布局效益浮現，法人指出，在E-waste廢五金「城市採礦」的料源積極開拓下，對營收貢獻度將從去年占比約10%，提升至今年的約15%，成為公司非貴金屬營收擴大的最大動能，下半年營運將顯著優於上半年。

在產品應用端，佳龍為強化供應鏈韌性與客戶在地化需求，其高端金產品已通過第三類半導體與電子客戶驗證，並開始出貨。

公司表示，作為客戶在地化第二供應源，有效縮短客戶取得貴金屬材料的往返時間與成本，直接支援國內高階電子產業鏈。

為擴大綠色循環經濟綜效，佳龍也積極布局綠能與多角化事業。除了現有台灣與蘇州的太陽能案場外，公司表示，目標將持續擴大「5+N」模式，將綠能營收占比拉升至5%，列入非貴金屬30%藍圖之一。透過轉投資如睿鍀水資源和寶儲能源，佳龍的多角化布局鎖定半導體製程、綠能供應鏈與AI相關的大數據領域，奠定未來成長基石。

法人指出，佳龍第3季營收3.82億元，雖然較第2季的4.21億元略為回檔，但非貴金屬的高毛利特性（毛利率高達30%至50%，優於貴金屬交易的3%至5%），將持續支撐獲利結構改善。

