金萬林強攻 AI 基因篩檢

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

基因檢測大廠金萬林-創（6645）宣布，子公司元萃數據科技（Essense AI）、矽晶定序高速科技（GeneASIC）與以色列Geneyx Genomex Ltd.三方共同簽署策略合作備忘錄（MOU），聯手開發全球首創、結合AI運算與基因解讀的全基因帶因者篩檢技術，共創「45分鐘基因健康掃描」新時代。

這項合作已於2025年10月14日至18日在美國波士頓舉行人類遺傳學年會（ASHG）上對外正式發布，預告一場AI驅動的基因醫學革命即將展開。金萬林表示，過去基因定序與分析往往需花上數天甚至數周，如今透過AI與硬體加速整合，分析時間可縮短至一個小時內，半小時得到數據，45分鐘可看到健康報告。

金萬林創辦人陳惠娥指出，AI讓原本要花幾天、幾周的分析時間，縮短到45分鐘即可看到健康報告，這項技術不僅加快醫療決策，也能讓更多醫院與實驗室更有效率地服務病患。 這項全基因AI分析技術的核心價值，在於「幫醫師和病人更快、更準地找到問題」。

