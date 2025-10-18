聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Pay 結盟訂位服務商

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行動支付龍頭LINE Pay（7722）昨（17）日宣布，與訂位服務新創inline group Limited簽署策略合作備忘錄（MOU），強化雙方在支付與訂位服務上的整合與策略合作關係。LINE Pay表示，透過合作，將持續拓展LINE Pay生態圈的策略夥伴關係，加速全球市場布局，推動業務長期永續發展。

LINE Pay表示，雙方不僅著眼於投資或業務合作的可能性，也是邁向深度合作的策略性里程碑。未來將結合LINE Pay與inline在服務、技術、通路資源與產業經驗上的優勢，包括inline在全面預約管理與餐廳營運整合，以及CRM（客戶關係管理）、行銷與數據分析方面的專業能力，共同打造全新的成長動能與創新的「一站式使用者體驗」，並持續研擬多元合作模式，逐步實現更直覺、更便利的支付與訂位整合服務。

inline近年在亞洲及海外市場展現亮眼成長，除深耕台灣、香港、新加坡等亞洲市場外，亦積極拓展服務至澳洲等其他國家，其發展方向與LINE Pay的跨國經營藍圖高度契合。此次策略合作預期將進一步強化雙方在台灣及國際市場的競爭力，並把以使用者為核心的「一站式體驗」推向國際舞台。

延伸閱讀

星國有條件批准進口砂拉越低碳電力 推動能源減碳

65歲嬤拍孫女運動會照開心傳上網 讓兒媳大爆氣「差點斷絕親子關係」

議員曝北市2處公園遊戲場3年未驗收、44處不合格 市府：年底前完成

LINE公益貼圖限時登場 「當肯」用療癒新畫風傳遞陪伴力量

相關新聞

印度PVC反傾銷 台廠有戲

印度塑化市場近期消息盛傳，該國針對進口聚氯乙烯（PVC）產品課徵反傾銷稅（ADD）可能在第4季正式實施，中國大陸廠商承擔...

富邦媒吸客 拚數位行銷

進入年底電商購物旺季，富邦媒（8454）指出，從雙11、黑五到耶誕檔期，品牌面臨流量競爭與廣告成本雙重壓力，旗下智慧廣告...

LINE Pay 結盟訂位服務商

行動支付龍頭LINE Pay（7722）昨（17）日宣布，與訂位服務新創inline group Limited簽署策略...

金萬林強攻 AI 基因篩檢

基因檢測大廠金萬林-創（6645）宣布，子公司元萃數據科技（Essense AI）、矽晶定序高速科技（GeneASIC）...

佳龍布局非貴金屬 報捷

佳龍（9955）衝刺非貴金屬業務布局效益浮現，法人指出，在E-waste廢五金「城市採礦」的料源積極開拓下，對營收貢獻度...

虎航9月EPS 0.32元

台灣虎航（6757）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公布自結數字9月營收12.77億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。