和泰越野車搶手 大爆單

和泰車推新車款，2,500人瘋搶百輛配額。和泰車（2207）昨（16）日宣布，首度推出TOYOTA LAND CRUISER越野車並抵台亮相，預計售價288萬元起，吸引超過2,500人爭搶首波100輛配額，訂單量塞爆。

據了解，TOYOTA LAND CRUISER越野車，過去台灣消費者多數只能在「電影中看到」，自1951年問世以來，全球累積逾千萬輛銷售佳績，成為TOYOTA品牌最具特殊性與代表性的經典車款之一。昨天一推出即爆發搶訂潮，預計後續可望持續為和泰車帶入可觀營收量能。

和泰車指出，該款全新LAND CRUISER越野車以「BACK TO THE ORIGIN」為核心理念，繼承過往的「傳奇」精神，打造兼具實用機能與越野性能的跨世代強悍車款，國內想買這款車的消費者比預期熱絡，2,500人登記預購，然而首波僅限量100輛，日前舉行配額抽籤，沒有抽中的消費者只能再等明年開放配額。據悉，訂單已經塞爆，想買的消費者可能還要再等一段時間。

對於今年營運，和泰車表示，今年車市雖然是相當艱辛的年度，但和泰車今年前九月的累績效銷售台數仍與去年持平，在第4季新車推出，新車效益帶動，以及擴展性能、特殊車款，今年第4季的銷售預估將優於去年同期，今年和泰車的整體銷售並有望比去年更好，全年取得逆勢成長的銷售表現。

除了特殊車款外，和泰車表示，隨著消費者購車習慣改變，因應不同需求買車及換車，國內車市銷售龍頭，有義務努力帶給國內消費者更多汽車體驗，代理的TOYOTA讓台灣消費者感受到熱血的賽車文化、 體驗GAZOO Racing 競速精神，打造台灣首家官方示範據點GR Garage林口旗艦館，提供客製化改裝、汽車展示、購物體驗、互動交流的全新空間；同時也推出GR相關車款，熱門車款Toyota GR YARIS，近期更針對國內神車Toyota Corolla Cross推出GR Sport車款。

國內車市4月起就因川普的關稅政策影響整體市場銷售，還好國內政策在9月宣布《貨物稅條例》修正條文，新版貨物稅成為低迷已久國內車市最佳復甦良藥，和泰集團依據整體經濟表現與汽車車款的推出規劃，預期全年市場約在45萬台規模，比去年全年少了7,000輛，維持穩定表現。