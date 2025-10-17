快訊

永冠拚2025年全年轉盈 有挑戰

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

永冠-KY（1589）受關稅不確定性影響，加上匯率衝擊，本季季節性效應與拉貨動能仍待觀察，對全年營運審慎樂觀。

永冠說明，儘管往年第4季因應歐美耶誕假期及農曆春節前的備貨需求，通常為傳統旺季，但今年動能相對趨緩。公司透露，中國風電訂單相對穩健，在「十四五」計畫趕工與前幾年招標安裝需求支撐下，中國生產基地的出貨狀況如預期優於去年同期。

產業機械鑄造機方面，中國內需市場仍保有一定需求。然而，歐美市場因關稅未定案，使得產業機械（如工具機）與部分能源客戶下單趨於保守觀望，不確定因素導致訂單延遲，影響原預計最受惠的台中廠產能利用率。儘管營運狀況在復甦中，但全年要轉虧為盈仍具挑戰。

永冠因應供應鏈重組及離岸風電國產化需求，已啟動台中廠與泰國廠產能布局。泰國廠預計於第4季底試產，明年量產。然離岸風電台灣國產化進度整體放緩，原定每年1.5GW（10億瓦）的動能可能被拉長時程。

永冠表示，由於台灣內需動能放緩，客戶正積極轉向東北亞市場，爭取海外訂單。若能順利爭取並將鑄件下單至台中廠，則有助於平衡台灣國產化進度延緩所造成的產能缺口。此外，客戶亦承受日圓貶值帶來的匯率衝擊，使原本價格取勝的台灣工具機業競爭力大減，進而影響鑄件訂單。

永冠坦言，正透過參與國際相關大展等方式，積極與客戶交流，了解關稅懸而未決下客戶的因應措施與明年訂單布局。公司評估，明年在今年低基期與不確定因素若能逐漸釐清下，整體營運可望優於今年。

永冠-KY 離岸風電

