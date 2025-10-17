統一官方旗艦店 上線

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

統一（1216）去年至今布局電商業務，雙11展現成績。統一與Yahoo合資台灣電子商務昨（16）日宣布近七年最大改版，推出全新購物首頁，多家知名品牌旗艦店全新進駐，新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品。

Yahoo台灣電子商務執行長黃吉樂表示，與統一集團合資滿周年，Yahoo台灣電子商務邁入轉型關鍵時刻，致力於打造「更聰明、更快速、更具價值」電商新體驗。包括深度串連統一集團uniopen會員生活圈，持續推出AI創新應用，打造下一代電商平台。

Yahoo台灣電子商務串連統一集團uniopen會員生活圈，在商品、會員與通路等關鍵面向積極展開合作，Yahoo購物持續引進統一集團旗下人氣食品、美妝與日用品牌，今年5月開放全台逾1,900萬個uniopen帳號與Yahoo購物中心綁定，打通跨平台點數兌換，更喚醒近三成非活躍用戶，推升平台流量與交易動能。

