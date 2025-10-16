三商美邦人壽前三季賺9.4億元、EPS 0.16元 淨值比升至2.98%

三商美邦人壽（2867）16日公布今年前三季財報累積自結稅後純益為9.4億元，每股稅後純益(EPS)為0.16元。主要因台股指數大漲，該公司適度調節持股配置，提升權益類資產獲利，逢高實現資本利得。加上配合主管機關發布之準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金，有效減緩台幣兌美元前三季大幅升值影響，第三季底淨值為408億元，淨值比提升至2.98%，總資產達1.60兆元。

三商美邦人壽指出，今年前三季新契約保費收入(FYP)為259.3億元，較去年同期成長17%，其中投資型商品FYP占率達86%，投資型商品仍為公司持續提供業績成長動能。而在傳統商品銷售方面，三商美邦人壽於利率變動型商品之推廣亦有成效，今年前三季利率變動型壽險FYP已較去年同期大幅成長93%。另在因應未來IFRS 17商品策略部份，亦不斷推出各類健康險及傷害險新商品，期能有效提升保障型商品的銷售。今年前三季初年度等價保費(FYPE)為61億元，較去年同期成長8%。

近來全球及台灣經濟環境持續呈現穩健復甦，台股在科技與半導體產業強勁帶動，以及美國及其他主要國際市場受惠於科技創新及降息預期推升下，三商美邦人壽指出，公司國內外權益投資獲利表現出色。此外由於外匯市場波動趨緩及公司透過靈活且審慎的操作策略，加上採用外匯價格變動準備金新制之助益，有效緩解避險壓力，避險成本顯著降低。綜觀整體，三商美邦人壽前三季除業績表現優於去年同期，整體收益表現亦非常亮眼，彰顯在面對市場波動時仍能穩健經營且獲利。未來將持續以專業為基礎，穩固收益為目標，拓展成長空間。

三商美邦人壽表示，今年前三季在股匯市劇烈波動下，仍展現穩健步伐，在稅後損益及綜合損益皆有亮眼表現。不僅持續機動調整投資與避險策略，以提升獲利能力。並透過現金增資及發債以持續厚實資本，另外亦積極推動有助於穩健接軌IFRS17制度之高價值商品發展，持續滿足多元客群需求並深化市場布局。未來將持續以專業與創新並行，厚實資本與經營韌性，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」願景前行。