合勤控轉虧為盈！第3季自結EPS 1.37元 彌平上半年因匯率導致虧損

網通大廠合勤控（3704）16日公布第3季自結營運表現，單季毛利29.88%，創14年來單季新高，每股純益1.37元，為近十季以來新高，彌平上半年因匯率導致虧損，累計前3季每股純益1.13元。

合勤控第3季營收64.17億元，季增3.7%，年增0.2%，毛利率29.88%，高於上季24.3%及去年同期22.7%，創2011年以來新高，營業利益4.82億元，季增237%，較去年同期營業虧損0.75億元，轉為獲利，稅前盈餘6.95億元，歸屬母公司業主淨利5.55億元，每股純益1.37元，較上季每股淨損0.94元，及去年同期每股淨損0.28元，都有轉虧為盈表現。

合勤控第2季受匯損影響，單季每股淨損0.94元，拖累上半年每股淨損0.24元，第3季營收回溫，毛利率水準提升，累計前三季營收196.4億元，毛利率25.53%，優於去年同期24.1%，營業利益7.78億元，歸屬母公司業主淨利4.56億元，較去年同期0.62億元大幅成長635%，每股純益1.13元。

近期合勤控打入一級電信營運商客戶，訂單能見度看到年底，下半年營運可望優於上半年，今年合勤控來自國防標案營收貢獻將超過去年水準。

近期合勤控旗下公司合勤科技等也積極參展，陸續參加台北國際航太暨國防工業展及法國巴黎的電信通訊年度盛會Network X 2025。

合勤科技在Network X 2025強打「10G 光纖、智能管理」為核心，展示從基礎網路布署到智慧維運的前瞻解決方案，包含Wi-Fi 7、5G FWA、未來光纖接入及雲端智能管理。

而合勤控更擴大國防軍工布局，在台北國際航太暨國防工業展展出戰術通訊、先進雷達、電子作戰、資料鏈、AI智能無人載具導控系統到多元資安防護方案，展現軍用級防護實力。

合勤科技指認為，現代化國防通訊與電戰技術研發，打造戰術型無線電設備、適用於無人載具的高性能資料鏈技術；以及涵蓋雷達、方向探測系統、偵測與干擾功能的電戰系統等三大核心產品。

而現代戰場對無人載具的高度依賴，合勤科技也開發專為無人機、無人船所設計的資料鏈路無線電機及多型態先進雷達系統，並打造新型電戰偵蒐測向系統

合勤控旗下傑海達機器人專注海事無人載具領域，旗下黑貓資訊深耕國防、航太與關鍵基礎設施資安防護。