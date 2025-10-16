快訊

福懋布局第三生產據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

「2025年台北紡織展（TITAS）」邁入第二天，福懋（1434）總經理李敏章昨（15）日指出，今年紡織業面臨中國低價競爭與全球需求保守雙重壓力，且以布料廠挑戰最大，福懋將以創新產品突圍、布局第三生產據點。

李敏章分析，中國廠多以低價搶單，甚至將布料生產基地外移至越南、印尼等地；但他也坦言，中國布廠雖設備新穎，品質穩定性仍待時間驗證，品牌端目前多採觀望態度，未來一旦品質提升，則威脅將進一步加重。面對產品價格戰，福懋策略是以創新產品與差異化材料搶占高端市場，維繫品牌信任。

在產能布局方面，李敏章表示，公司傾向不在現有生產基地擴廠，而會尋找第三生產據點；目前台灣、越南廠區接近滿載，中國仍有餘裕。秋冬產能利用率可達九成以上，春夏約七成；評估未來設廠以亞洲為主，鎖定具成衣聚落與市場規模的地區，暫不考慮歐美設廠。

展望後市，李敏章指出，第4季出貨主要為2026春夏尾聲與秋冬新品訂單，目前大品牌下單保守，小品牌訂單相對活躍；需觀察歐美感恩節、耶誕節與天候變化對銷售影響。2026年因美國關稅政策影響，整體展望偏保守。

不過，他也預期2026世界盃足球賽將帶動球衣布料需求，尤其是首次三國聯辦，由美國、加拿大、墨西哥共同承辦，共計48支球隊，規模更勝以往，供應鏈自2025年下半年起陸續拉貨，若晉級隊伍有望迎來追加訂單，對業績將有正面挹注。

