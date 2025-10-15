雷虎強攻歐美軍工商機

全球最大的陸軍裝備展「美國陸軍協會年會（AUSA 2025）」，在華盛頓特區華特會展中心隆重登場。雷虎（8033）今年是第三年進軍此全球軍工盛會，推出SeaShark 800海鯊號無人快艇系列及Overkill FPV無人機系統，全力搶單。

雷虎表示，AUSA作為全球最大的陸軍裝備展覽，吸引數萬軍事專業人士參與。據了解，雷虎相關Overkill FPV無人機及關鍵零組件已經打入美軍供應鏈及歐洲盟邦體系，目前正持續擴大行銷力度，並與歐美軍工客戶洽商進一步合作。

雷虎亦將於2026年初在美設立自動化無人機馬達產線，就近服務美軍，此舉不僅契合全球軍工市場需求，更強化台灣在無人機供應鏈的關鍵角色。

今年AUSA會場的關鍵出入口及主要扶梯處，遍布雷虎的SeaShark長型看板、Thunder Tiger商標及中華民國國旗，象徵台灣科技力量正式挺進國際軍工舞台。