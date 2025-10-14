榮科代母公司李長榮化工公告處分該公司持股 轉讓1,846張

榮科（4989）代母公司李長榮化工公告處分該公司持股，14日以鉅額逐筆交易，轉讓1,846張持股，脫售後持股尚有6.17萬張。

PCB族群近期全面開花，PCB產業鏈的上游材料供應商榮科股價連漲，成為市場熱議焦點，13日並遭證交所列入注意股，原因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達55.94% ；但14日下跌4.15元，收盤價37.5元。

另，榮科9日發布重訊，公告指出因股價異常波動、達「公布注意交易資訊標準」，依規定主動揭露最新財報。根據公告，榮科9月營收2.46億元、年增6.39%，但近四季累計仍虧損6.2億元，每股虧損達4.51元。

據了解，李長榮化工積極拓展電子材料布局，包括無氟透明聚醯亞胺（CPI）及高階碳氫合物系列，支援全球顯示器及AI科技、高速運算等前瞻應用，能滿足高階顯示器、車用顯示與各類終端摺疊式裝置的需求，未來可望取代玻璃蓋板用於大尺寸可撓式電子裝置的應用。

高階碳氫聚合物系列，則專為高階銅箔基板（CCL）設計，包括液態橡膠與超低介電損耗碳氫樹脂，廣泛應用於AI處理器、自駕車、伺服器及數據中心等高頻高速領域。