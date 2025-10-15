快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

承業醫2025年營收挑戰新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

承業醫（4164）今年營運有望持續向上，預期第4季為大型設備的認列高峰，業績表現有望優於第3季，法人推估全年營收有機會挑戰歷史新高。

承業醫今年來自醫療設備、富康連鎖藥局及輻照工廠等三大事業的績效動起來，該公司日前表示，受惠醫院換機潮帶動，多家醫院今年擴大採購新醫療設備自第3季起陸續入帳，今年醫療設備營收占比與獲利將明顯向上。

法人分析，承業醫除了既有設備銷售以及醫管事業均維持穩定成長外，最主要的成長動能將來自新事業體，其中連鎖藥局營業額已達月營收1億元，且將快速展店，目標2026年達成百家連鎖規模。此外，承業醫的輻照事業也將開花結果，電子半導體照射及醫療滅菌需求將持續成長，帶動營收規模放大。

承業醫目前在醫療儀器設備銷售、醫管服務及新事業體三大項的營收佔比各佔35%、32%及33%。

營收 半導體

延伸閱讀

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

承業醫營收／9月5.27億 月增86% 年增9.1% 前三季營收創新高

德國拚重返榮耀／傳產包袱重 德國製造拚強力轉型

德國拚重返榮耀／戴姆樂卡車工廠 三個挑戰

相關新聞

雷虎強攻歐美軍工商機

全球最大的陸軍裝備展「美國陸軍協會年會（AUSA 2025）」，在華盛頓特區華特會展中心隆重登場。雷虎（8033）今年是...

科妍醫美產品進軍俄國

科妍（1786）昨（14）日公告，旗下兩項醫美注射產品獲得俄羅斯的銷售許可證，其中一項最快本季即可貢獻營收。

承業醫2025年營收挑戰新高

承業醫（4164）今年營運有望持續向上，預期第4季為大型設備的認列高峰，業績表現有望優於第3季，法人推估全年營收有機會挑...

雄獅AI轉型 服務升級

雄獅（2731）加速AI轉型腳步，積極導入人工智慧強化營運體質。雄獅董事長王文傑親自領軍推動雙軸數位轉型，聚焦組織升級與...

世紀揪伴 公開收購星雲

世紀*（5314）昨（14）日召開重大訊息記者會並宣布，與集團關係企業信立攜手，以每股16元公開收購星雲電腦股權，以星雲...

泛用樹脂跌價 台廠有壓

中國大陸十一假期結束後，泛用樹脂市場近一周來下游需求未見增溫，包括聚苯乙烯（PS）、ABS和聚乙烯（PE）等原料報價普遍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。