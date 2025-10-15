快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

科妍醫美產品進軍俄國

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導

科妍（1786）昨（14）日公告，旗下兩項醫美注射產品獲得俄羅斯的銷售許可證，其中一項最快本季即可貢獻營收。

科妍繼上個月顆粒型醫美產品透明質酸皮下填補劑Hyalush、凝膠型Hyaltouch透明質酸皮下填補劑系列，取得俄羅斯銷售許可後，昨日又公告，該公司新世代醫美再生注射劑PLLA（聚左旋乳酸刺激自體膠原蛋白增生植入劑）、PLLA+HA（聚左旋乳酸添加交聯透明質酸複合劑型產品）取得俄羅斯產品銷售許可，其中後者是首次在海外取得銷售許可，最快將在第4季開始貢獻營收。

科妍總經理韓台賢表示，公司的醫美再生注射劑產品在俄羅斯合作的對象，與關節腔注射劑產品經銷客戶為同一集團。值得一提的是，該集團為俄羅斯當地頗具規模的企業，因烏俄戰爭時歐美等外資企業撤出，從而獲得在醫藥及醫美擴大發展契機。

據悉，該集團當時配合俄羅斯政府政策，有效迅速重塑關節腔注射劑產品的供應鏈，得以取代被撤出的外國供應商，順勢將科妍關節腔注射劑產品推向俄羅斯最高市占品牌，並併購醫美及行銷公司，跨足醫美領域，成為醫藥醫美雙領域發展的成長型集團企業。

