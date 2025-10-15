快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

泛用樹脂跌價 台廠有壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中國大陸十一假期結束後，泛用樹脂市場近一周來下游需求未見增溫，包括聚苯乙烯（PS）、ABS和聚乙烯（PE）等原料報價普遍跌價每公噸5至10美元，恐令台塑（1301）、台聚、台達化等生產商營運承壓。

市場人士指出，近日出現油價起伏，以10日來看，歐美原油期貨急挫4%，主因是以色列與哈馬斯停火，促使地緣政治風險溢價降低，疊加市場需求前景的不確定性，以致油價大幅走低，但隨後，美中貿易局勢趨緩，13日歐美原油期貨反彈1%，市場預期美國總統川普與中國國家主席習近平會晤，緩解貿易緊張局勢，油價在跌至5個月低點後，吸引逢低買盤，美油漲1%，倫敦油漲0.94%。

面對油劇烈震盪，中國大陸剛結束十一假期後，泛用樹脂市場觀望氛圍濃厚，使得各項原料行情普遍呈現弱勢。例如做為醫療器材用料的PP和做為家電、汽車內裝用料的ABS，以及做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），均跌價每公噸5美元；僅建材用料聚氯乙烯（PVC）持平。

聚乙烯（PE）三大品項，雖正值傳統需求旺季，但終端訂單跟進力度不足，包括用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）和用於塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）持平，和塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE）跌價每公噸5至10美元。

乙烯 油價

