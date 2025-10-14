貨櫃散裝股掀漲勢陽明、萬海攻漲停 軍工族群走跌

運價指數結束連4跌，貨櫃三雄今天股價強勁反彈，長榮勁揚約8%，陽明、萬海攻漲停，多檔散裝個股裕民、新興等也亮燈攻頂；相較之下，軍工概念股今天疲軟，台船、亞航、漢翔股價均下挫。

美國總統川普13日宣布，以色列與哈瑪斯長達2年的以哈戰爭正式結束，預估重建成本高達300億美元，激勵波羅的海海峽型指數（BCI）最新報價大漲逾21%，波羅的海綜合指數（BDI）也勁揚10.7%。

BCI和BDI飆漲激勵，台股今天散裝族群漲勢凌厲，中航、新興、四維航、裕民亮燈漲停，正德股價漲逾8%，慧洋-KY、台航均漲逾6%。

運價指數結束連4跌，上海航交所運價指數（SCFI）漲逾4%，其中歐洲線漲幅最多，漲幅近1成，美東線、美西線也跌深反彈，帶動貨櫃三雄今天股價狂飆，長榮今天勁揚約8%，陽明、萬海放量漲停。

展望第4季，長榮表示，維持審慎樂觀看法，看好第4季有一定量能支撐，長榮布局多元市場，包括南美洲，東亞近洋區間和印度市場等都會健康成長。

萬海預估，看好年底節慶補貨需求，亞洲區間航線有機會在第4季逐步回溫，帶動整體需求緩步復甦。

陽明認為，美國港口將徵收停泊費用、美國聯邦政府停擺、中美關稅協商後續進展等不確定性風險，對市場需求產生潛在壓力，陽明持續依季節貨載需求，彈性研擬船隊與航次配置計畫，提升船期準確度並降低成本。

另一方面，資金輪動快速，與無人機、軍工題材相關的航運股今天股價走跌，台船、亞航、漢翔、長榮航太、龍德造船今天股價疲軟下挫。