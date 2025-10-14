快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

貨櫃散裝股掀漲勢陽明、萬海攻漲停 軍工族群走跌

中央社／ 台北14日電

運價指數結束連4跌，貨櫃三雄今天股價強勁反彈，長榮勁揚約8%，陽明、萬海攻漲停，多檔散裝個股裕民、新興等也亮燈攻頂；相較之下，軍工概念股今天疲軟，台船、亞航、漢翔股價均下挫。

美國總統川普13日宣布，以色列與哈瑪斯長達2年的以哈戰爭正式結束，預估重建成本高達300億美元，激勵波羅的海海峽型指數（BCI）最新報價大漲逾21%，波羅的海綜合指數（BDI）也勁揚10.7%。

BCI和BDI飆漲激勵，台股今天散裝族群漲勢凌厲，中航、新興、四維航、裕民亮燈漲停，正德股價漲逾8%，慧洋-KY、台航均漲逾6%。

運價指數結束連4跌，上海航交所運價指數（SCFI）漲逾4%，其中歐洲線漲幅最多，漲幅近1成，美東線、美西線也跌深反彈，帶動貨櫃三雄今天股價狂飆，長榮今天勁揚約8%，陽明、萬海放量漲停。

展望第4季，長榮表示，維持審慎樂觀看法，看好第4季有一定量能支撐，長榮布局多元市場，包括南美洲，東亞近洋區間和印度市場等都會健康成長。

萬海預估，看好年底節慶補貨需求，亞洲區間航線有機會在第4季逐步回溫，帶動整體需求緩步復甦。

陽明認為，美國港口將徵收停泊費用、美國聯邦政府停擺、中美關稅協商後續進展等不確定性風險，對市場需求產生潛在壓力，陽明持續依季節貨載需求，彈性研擬船隊與航次配置計畫，提升船期準確度並降低成本。

另一方面，資金輪動快速，與無人機、軍工題材相關的航運股今天股價走跌，台船、亞航、漢翔、長榮航太、龍德造船今天股價疲軟下挫。

長榮航 陽明

延伸閱讀

猝逝空服員住院努力調班避免扣考績 林佳瑋：長榮管理政策該徹底檢討

長榮空服員猝死 醫籲打造「綠色通道」：第1分鐘就要爭取存活

長榮空服員疑抱病上班亡！同事又爆遭刁難 勞檢結果出爐了

長榮航驟逝空服員今出殯 胞姊轟座艙長「已讀不回」、聲明非常虛偽

相關新聞

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

富邦金控2025年9月自結合併稅後淨利174.4億元。累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為6....

大同9月業績月減14% 世芯月減28%

大同（2371）昨（13）日公告9月營收42.52億元，月減14.13%，年增9%；前三季營收370.4億元，年增4.0...

華航客貨運 飛出好成績

華航（2610）集團在航空客、貨運雙好加持下，昨（13）日公告累計前三季營收再創新猷，今年前三季營收1,549.29億元...

保瑞9月營收年減15% 要赴美發 ADR

保瑞啟動台美雙掛牌計畫。保瑞（6472）昨（13）日宣布，董事會通過擬辦理就已發行股份參與發行海外存託憑證於美國店頭市場...

中鋼9月業績年減8.8% 鋼價觸底

中鋼（2022）昨（13）日公告，9月營收243.8億元、年減8.8%；累計今年前九月營收為2,417億元、年減11%。

和泰車9月業績年增3.8% 裕隆年減17%

車市在政策利多加持下，9月買氣急速回升，和泰車率先反應，和泰車（2207） 9月合併營收208.78億元，年增3.8%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。