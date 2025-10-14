美中港口費開戰！航海王揚帆 海運族群掀漲停潮

美中貿易戰火延燒至航運領域，兩國將自10月14日起互徵「港口費」，為貿易角力再添新戰線；同時，隨著加薩地區和平露出曙光，市場與法人預期紅海航線有望逐步恢復通行，可望降低船舶繞行非洲所造成的時間與燃油成本。雙重消息吸引多頭搶進，海運族群再度啟航，海陸空等運輸概念股同步走強。

其中，貨櫃三雄同步放量衝過月線，萬海（2615）並率先攻上83.8元漲停鎖住，陽明海運（2609）也跟進亮紅燈、長榮（2603）大漲逾8%；另，散裝航運則有新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）、中櫃（2613）、裕民（2606）等聯袂高掛漲停，帶動慧洋-KY（2637）等隨之勁揚，整體氣勢相當旺盛；惟具軍工題材的長榮航太（2645）、台船（2208）、亞航（2630）、龍德造船（6753）、漢翔（2634）等紛紛回檔休憩。

中國意外宣布14日起對美國船隻收取港口費，以報復美國提議同日起對中國船隻收取類似費用。貨櫃航運巨擘馬士基聲明指出，正評估停靠中國港口服務的潛在影響，一旦獲得進一步說明，將立即提供客戶最新資訊。

分析師則表示，根據北京當局最新計畫，近16%裝載精煉產品的油輪，以及13%運輸原油的油輪，可能被收取高額費用，此舉恐嚴重擾亂運輸市場。

據彭博估算，陸方這次額外的收費為每公噸人民幣400元起，這表示每艘超大型油輪每次靠港將額外負擔約620萬美元的成本。分析師指出，目前影響已相當明顯，由於金額龐大，勢必造成市場運作效率下降，並推升運價。

法人指出，美中相向的港口費互徵與中東和平曙光的聯動效應，確實為航運業點燃想像空間；但在成本與路線恢復尚處重整期之際，仍須謹慎觀察政策落實細節與航運公司調整策略的實際反應。