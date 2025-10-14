裕民、中航領軍散裝船 股價全面噴出

美國總統川普喊出「新中東的歷史曙光」，13日與多國領袖在埃及共同簽署加薩宣言，敲定以色列與哈瑪斯長達兩年戰事後的停火協議，重建商機浮現，國內的散裝船裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）、四維航（5608）等都亮燈攻上漲停，也帶動散裝船及貨櫃輪一起上揚。

法人圈推估，以色列與哈瑪斯長達2年的以哈戰爭停火，預估重建成本高達300億美元，強勁的重建需求商機，激勵波羅的海海峽型指數（BCI）最新報價狂飆逾21%，推升波羅的海綜合指數（BDI）也大漲10.7%。

川普與多位國際領袖在埃及峰會期間，簽署加薩停火宣言，市場期待重建商機龐大，受惠於BCI大漲，國內經營海岬型為主裕民、中航、新興率先亮燈漲停，四維航也跟進，慧洋-KY（2637）漲幅達8%以上，台航（2617）、正德（2641）等個股也都出現買盤進駐；隨著第4季進入散裝傳統旺季，需求推升下，散裝運價有望走出一波反彈趨勢。

國內的散裝船業者指出，散裝船的供需本來就吃緊，中國大陸採擴大公共建設工程來刺激內需消費，隨著基礎建設加速開發下，散裝船市場需求緊俏；現在又傳出以哈停火重建，還有全球都期待的俄烏戰爭快點停火，長期的重建題材需求龐大。

尤其，散裝船運能一直處於供需失衡，預估2025年及2026年散裝新船運力供給年增低於2%，下半年運價看俏。另外，Clarksons估計2025年散裝船總運力成長3.1%。目前新船訂單占現有船比率僅10.4%，處於歷史低檔，加上主要造船廠塢檔有限，新船造價維持高檔，2025上半年散裝船新船合約較去年同期減少73%，平均交船期長達3.87年，預期未來散裝船供給增幅有限。