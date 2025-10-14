快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

承業醫營收／9月5.27億 月增86% 年增9.1% 前三季營收創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

承業醫（4164）13日公布9月合併營收5.27億元，月增86%，年增9.1%，累計今年前三季合併營收3,188億元，年增23.6%，創歷史新高。展望第4季為大型設備的認列高峰，業績表現有望優於第3季，法人推估全年營收有機會挑戰歷史新高。

承業醫今年來自醫療設備、富康連鎖藥局及輻照工廠等三大事業的績效動起來，該公司日前表示，受惠醫院換機潮帶動，多家醫院今年擴大採購新醫療設備自第3季起陸續入帳，今年醫療設備營收占比與獲利將明顯向上。

法人分析，承業醫除了既有設備銷售以及醫管事業均維持穩定成長外，最主要的成長動能將來自新事業體，其中連鎖藥局營業額已達月營收1億元，且將快速展店，目標2026年達成百家連鎖規模。此外，承業醫的輻照事業也將開花結果，電子半導體照射及醫療滅菌需求將持續成長，帶動營收規模放大。

承業醫目前在醫療儀器設備銷售、醫管服務及新事業體三大項的營收佔比各佔35%、32%及33%。其中在醫療儀器設備銷售主要在高階癌症治療設備，特別是質子治療系統與硼中子捕獲治療（BNCT），是承業醫驅動未來數年實現跨越式成長的關鍵，法人預期公司目前已掌握兩個明確的質子治療系統銷售合約，為未來2至3年的營收提供了高度確定性。

另外，承業醫也獨家代理美國Neutron Therapeutics（NT）公司的BNCT設備，NT公司預計將在今年底前取得歐盟CE認證，屆時將成為全球首家獲得歐美主管機關許可的廠商，一旦NT取得認證，承業醫即可向台灣TFDA提出許可申請，預計審查時程約為半年至一年。

在新事業體方面，法人透露承業醫的連鎖藥局營業額已達月營收1億元，且將快速展店，目標2026年達成百家連鎖規模；輻照事業也將開花結果，電子半導體照射及醫療滅菌需求將持續成長，帶動營收規模放大。

相關新聞

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

富邦金控2025年9月自結合併稅後淨利174.4億元。累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為6....

大同9月業績月減14% 世芯月減28%

大同（2371）昨（13）日公告9月營收42.52億元，月減14.13%，年增9%；前三季營收370.4億元，年增4.0...

華航客貨運 飛出好成績

華航（2610）集團在航空客、貨運雙好加持下，昨（13）日公告累計前三季營收再創新猷，今年前三季營收1,549.29億元...

保瑞9月營收年減15% 要赴美發 ADR

保瑞啟動台美雙掛牌計畫。保瑞（6472）昨（13）日宣布，董事會通過擬辦理就已發行股份參與發行海外存託憑證於美國店頭市場...

中鋼9月業績年減8.8% 鋼價觸底

中鋼（2022）昨（13）日公告，9月營收243.8億元、年減8.8%；累計今年前九月營收為2,417億元、年減11%。

和泰車9月業績年增3.8% 裕隆年減17%

車市在政策利多加持下，9月買氣急速回升，和泰車率先反應，和泰車（2207） 9月合併營收208.78億元，年增3.8%；...

