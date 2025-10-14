承業醫營收／9月5.27億 月增86% 年增9.1% 前三季營收創新高

承業醫（4164）13日公布9月合併營收5.27億元，月增86%，年增9.1%，累計今年前三季合併營收3,188億元，年增23.6%，創歷史新高。展望第4季為大型設備的認列高峰，業績表現有望優於第3季，法人推估全年營收有機會挑戰歷史新高。

承業醫今年來自醫療設備、富康連鎖藥局及輻照工廠等三大事業的績效動起來，該公司日前表示，受惠醫院換機潮帶動，多家醫院今年擴大採購新醫療設備自第3季起陸續入帳，今年醫療設備營收占比與獲利將明顯向上。

法人分析，承業醫除了既有設備銷售以及醫管事業均維持穩定成長外，最主要的成長動能將來自新事業體，其中連鎖藥局營業額已達月營收1億元，且將快速展店，目標2026年達成百家連鎖規模。此外，承業醫的輻照事業也將開花結果，電子半導體照射及醫療滅菌需求將持續成長，帶動營收規模放大。

承業醫目前在醫療儀器設備銷售、醫管服務及新事業體三大項的營收佔比各佔35%、32%及33%。其中在醫療儀器設備銷售主要在高階癌症治療設備，特別是質子治療系統與硼中子捕獲治療（BNCT），是承業醫驅動未來數年實現跨越式成長的關鍵，法人預期公司目前已掌握兩個明確的質子治療系統銷售合約，為未來2至3年的營收提供了高度確定性。

另外，承業醫也獨家代理美國Neutron Therapeutics（NT）公司的BNCT設備，NT公司預計將在今年底前取得歐盟CE認證，屆時將成為全球首家獲得歐美主管機關許可的廠商，一旦NT取得認證，承業醫即可向台灣TFDA提出許可申請，預計審查時程約為半年至一年。

在新事業體方面，法人透露承業醫的連鎖藥局營業額已達月營收1億元，且將快速展店，目標2026年達成百家連鎖規模；輻照事業也將開花結果，電子半導體照射及醫療滅菌需求將持續成長，帶動營收規模放大。