台電強韌電網計畫持續釋單 機電四雄前三季營收均創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

士林電機（1503）13日公布9月營運表現，受惠台電強韌電網計畫持續釋單，9月營收創同期次高、第3季及前三季營收改寫同期新高；整體來看，士電、中興電（1513）、亞力（1514）及華城（1519）等「機電四雄」，前三季營收均創同期新高，表現亮眼。

士電自結9月合併營收29.0億元、年減0.7%，仍為同期次高；第3季合併營收83.39億元、年增3.5%；累計前三季合併營收274.94億元、年增5.1%。

受惠於台電強韌電網計畫的士電、中興電、亞力及華城，目前在手訂單有增無減，訂單能見度看到2028年，未來三、四年訂單無虞，以目前接單出貨情形來看，今年營收及獲利都有機會續創歷史新高。

中興電9月合併營收21.72億元、年3.1%；第3季合併營收67.81億元、年增6.3%；前三季合併營收203.43億元、年增9%，均創同期新高。中興電表示，台電強韌電網計畫釋單，與離岸風電運營商簽署統包工程合約，截至9月中在手訂單已達421億元。

亞力今年接單大於出貨，9月合併營收8.89億元、年增27.6%；第3季合併營收27.82億元、年增43.2%；前三季合併營收74.14億元，年增19.1%，第3季及前三季營收均創同期歷史新高，法人估，今年營收有望挑戰二位數成長，攀上歷史新高。

亞力陸續接獲台鐵智慧化變電所近10億元訂單，台電多所GIS、電驛及開關器材訂單逾20億元，海內外知名半導體大廠在美國、日本及新加坡建新廠，今年新增訂單25億元，近期新增訂單合計逾55億元，在手訂單逾110億元，訂單能見度已達三至四年。

華城9月合併營收18.9億元、年增7.1%；第3季合併營收58.31億元、年增8.8%；前三季合併營收163.26億元、年增25.2%，單月、單季及前三季累計營收同創同期新高。

華城去年接獲美國德州「星際之門」計畫AI算力中心20億元訂單，預計今年小量出貨，明、後兩年放量，今年外銷營收占比可望首度破50%，在手訂單逾300億元。

