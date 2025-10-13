寶成9月營收年減9.2%、來億年增0.6% 第4季旺季可望逐月增溫

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布9月合併營收193.80億元，月減1.9%、年減9.2%，主要受傳統淡季影響；累計前三季合併營收1,886.43億元、年減3.5%。其中，製鞋業務9月營收年減3.8%，但累計前九月仍成長2.8%。

寶成強調，全球製鞋產業景氣維持正向成長態勢不變，第4季進入傳統旺季，加上明年有史以來最大規模的世足賽拉貨潮啟動，營運可望逐月增溫、回到成長軌道。

另一家製鞋大廠來億-KY，9月合併營收25.33億元、年增0.6%；累計前九月合併營收290.27億元、年增8.1%。中傑-KY自結9月合併營收17.38億元、年減24%；累計前九月合併營收167.22億元、年減17.3%。

鞋材大廠百和也公布前三季自結合併損益，合併營收120.09億元、年增3.6%，合併營業淨利21.63億元，稅後純益9.99億元、年減12.2%，每股稅後純益3.35元。

第3季為製鞋業傳統淡季，加上第2季新台幣匯率升值、美國關稅政策影響第3季接單出貨，目前公布的各家製鞋大廠中，僅足球鞋龍頭志強、製鞋股王來億為年增正成長，其餘包括寶成、豐泰、鈺齊及中傑，9月營收均為年減。

寶成重要子公司裕元工業，9月營收6.33億美元（折合約新台幣193.05億元）、年減4.1%。其中製鞋業務當月營收年減3.8%；累計前九月營收則為60.17億美元，較去年同期略減1%，其中製鞋業務累計營收年增2.3%，維持正向成長。

而由裕元工業零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，9月營收為人民幣13.48億元（折合約1.87億美元）、年減4.8%；累計前九月營收為人民幣139.83億元（折合約17.86億美元）、年減7.7%，反映中國大陸市場消費表現仍偏向保守。

展望第4季，進入製鞋業傳統旺季，業界指出，由於美國關稅政策陸續塵埃落定，除了中國大陸、印度市場仍未明朗之外，以目前接單的狀況研判，整體接單出貨將優於第3季。

尤其，今年第4季適逢2026世足賽的拉貨潮啟動，進一步帶動足球相關產品與機能性運動鞋、服飾、包袋及配件的需求，製鞋及鞋材、服飾廠都將受惠，營運可望逐月升溫，預期熱度將持續到明年上半年。