慶豐富營收／第3季13.11億、季增11% 登今年單季新高

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布9月合併營收為4.23億元，月減6.9%、年減18.3%；第3季合併營收13.11億元，季增11%、年減16.1%，創今年單季新高水準；累計前三季合併營收36.80億元、年減7.3%。

慶豐富表示，第3季營收較上季成長，主要受惠於線上電商通路及專業市場相關客戶訂單出貨保持成長態勢。

慶豐富今年持續加大線上電商通路客戶資源投入，憑藉掌握終端市場窗簾選購需求，靈活推出新系列窗簾產品，有效滿足客戶訂單交期，帶動第3季線上電商通路客戶銷售季增17.2%，亦較去年同期明顯成長48.7%。

再加上慶豐富拓展建築師、建商專業市場成效持續發酵，進一步堆疊第3季整體窗簾事業銷售規模放大，都是助力第3季合併營收創今年單季新高的關鍵。

觀察近年美國零售業競爭升級，近期知名電商龍頭亞馬遜為刺激銷售，於10月7日至8日舉辦「會員日」促銷活動，帶動多家零售巨頭亦紛紛推出優惠活動，搶先點燃美國年底購物季戰火。

此外，慶豐富預計今年底前在線上電商通路客戶平台，陸續推出免打孔窗簾系列新規格產品，以期在這波零售促銷潮中，協助客戶搶占先機，並增添窗簾事業銷售動能。

展望第4季，慶豐富仍致力擴大窗簾事業營運動能，看好線上電商通路及專業市場銷售仍為未來營運亮點，因應美國客戶供貨需求，集團亦規劃擴增亞特蘭大據點產能，提升美東與美南市場的出貨效率，確保供貨即時性與服務品質。

除此之外，慶豐富同步推進窗簾產品升級策略，將智能與電動化技術導入產品開發，強調兼顧使用者便利性與節能環保設計，藉此強化產品差異化，同時運用數據化管理，提供客戶即時產品選購建議，有望為未來營運注入良好成長動能。