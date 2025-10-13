快訊

情牽20年！李國超、高欣欣婚禮敲定了 喜帖曝光

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金控9月自結75億 新新合併公允價值重估

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控今日公告9月自結稅後淨利約75億元，累計稅後淨利260.4億元，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。圖／台新新光金控提供
台新新光金控今日公告9月自結稅後淨利約75億元，累計稅後淨利260.4億元，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。圖／台新新光金控提供

台新新光金控（2887）今（13）日公告9月自結稅後淨利約75億元，累計稅後淨利260.4億元，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。受到企業合併會計處理影響，金控層級盈餘與旗下子公司獲利加總出現落差，主因是依國際財務報導準則第3號（IFRS 3）進行的資產與負債公允價值重估。

金控表示，依IFRS 3規定，合併時須重新衡量原新光金控各子公司部分資產負債的公允價值，並以此作為新金控帳面價值，導致金控層級自結損益與子公司個體報表不同。此次重估影響包括可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資性不動產折舊與保險負債攤銷等，現階段為初步認定，最終結果將依外部專家報告於一年內確定。

各子公司中，台新銀行9月稅後淨利19億元、累計154.6億元，年增10.7%，續創同期新高；新光銀行單月獲利7.5億元，排除安置費用影響後年增約1成；台新人壽9月獲利2.7億元，新光人壽轉盈0.3億元；台新證券與元富證券則因大盤震盪，單月獲利分別為2.4億元與3億元。

台新新光金控

延伸閱讀

鈊象9月營收年增13% 大宇資納入光罩營收大增

大同營收／9月42.52億元、年增9% 受惠電子代工、重電雙擎推升

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

遠傳營收／9月破百億元創單月新高 iPhone 17熱銷催用戶升級5G

相關新聞

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

富邦金控2025年9月自結合併稅後淨利174.4億元。累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為6....

台新新光金控9月自結75億 新新合併公允價值重估

台新新光金控（2887）今（13）日公告9月自結稅後淨利約75億元，累計稅後淨利260.4億元，每股稅後盈餘（EPS）1...

台新新光金前九月稅後純益260.4億元、EPS 1.51元 續創歷年新高

台新新光金（2887）13日公布9月獲利，單月自結稅後純益75億元，為歷年新高，月增59.5%，年增468.1%，累計前...

遠傳營收／9月破百億元創單月新高 iPhone 17熱銷催用戶升級5G

遠傳電信（4904）13日表示，受惠於iPhone新機買氣帶動用戶升級5G、數位生活服務穩健成長，與企業智慧資通訊成長挹...

中華電營收／9月201億元、年增3.6%創同期新高 EPS 0.4元

中華電信（2412）13日公布9月合併營收為201.9億元，年增3.6%，主因為受惠手機銷售表現加上子公司挹注，創歷史同...

華航營收／前三季創史上最高 旺季期間持續衝刺營收及獲利

華航（2610）集團13日公告 9 月合併營收為 158.75 億元，為歷年同期次高，其中客運收入 87.67 億元，貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。