台新新光金控9月自結75億 新新合併公允價值重估

台新新光金控（2887）今（13）日公告9月自結稅後淨利約75億元，累計稅後淨利260.4億元，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。受到企業合併會計處理影響，金控層級盈餘與旗下子公司獲利加總出現落差，主因是依國際財務報導準則第3號（IFRS 3）進行的資產與負債公允價值重估。

金控表示，依IFRS 3規定，合併時須重新衡量原新光金控各子公司部分資產負債的公允價值，並以此作為新金控帳面價值，導致金控層級自結損益與子公司個體報表不同。此次重估影響包括可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資性不動產折舊與保險負債攤銷等，現階段為初步認定，最終結果將依外部專家報告於一年內確定。

各子公司中，台新銀行9月稅後淨利19億元、累計154.6億元，年增10.7%，續創同期新高；新光銀行單月獲利7.5億元，排除安置費用影響後年增約1成；台新人壽9月獲利2.7億元，新光人壽轉盈0.3億元；台新證券與元富證券則因大盤震盪，單月獲利分別為2.4億元與3億元。