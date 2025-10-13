台新新光金前九月稅後純益260.4億元、EPS 1.51元 續創歷年新高

台新新光金（2887）13日公布9月獲利，單月自結稅後純益75億元，為歷年新高，月增59.5%，年增468.1%，累計前九月合併稅後純益260.4億元，年增56.3%，續創歷年新高，累計每股稅後純益(EPS)1.51元。

子公司台新銀行9月稅後純益19億元，累積前九月稅後純益為154.6億元，較去年同期增加10.7%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務動能穩定發展。截至9月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為819.36%。新光銀行9月稅後純益7.5億元。累計稅後純益20.2億元，若排除本年度一次性提列員工安置計畫等費用影響，稅後純益年成長10%，主因核心動能穩健成長，淨利息收入及淨手續費收入均較去年同期成長。資產品質維持穩健，截至9月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,062%。

新光人壽9月稅後純益0.3億元，9月資本利得挹注，單月由虧轉盈；目前外匯準備金在充足水位，將以降低傳統避險支出為目標，動態調控避險比例及避險工具組合，另，保險本業方面持續累積CSM，商品策略聚焦外幣保單及價值型商品之銷售。台新人壽9月稅後純益2.7億元，主因投資收益表現佳，挹注本月獲利；累計稅後純益16.4億元，較去年同期減少，主因股票資本利得減少。

台新證券9月稅後純益2.4億元，與上月相較獲利減少，主因證券市場指數波動大，投資相關評價及處分利益減少；累積稅後純益15.1億元，較去年同期減少，主要是因國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。元富證券9月稅後純益3億元，與上月相較獲利減少，主因大盤位居高檔，自營投資收益減少。

台新新光金控指出，公司依國際財務報導準則第3號(IFRS 3，企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數是反映於金控層級之自結損益。基於前述企業合併會計處理於9月底已初步認定，故9月份金控層級損益亦一併追溯調整自合併基準日(7月24日)至9月底之影響數。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅是初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。