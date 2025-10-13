東陽前九月每股賺5.35元

汽車零組件龍頭大廠東陽（1319）9月自結合併稅前盈餘3.34億元，已連三個月呈現月增走勢；前九月自結累計合併稅前盈餘32.6億元，累計稅前每股盈餘5.35元，寫歷年同期次高。

東陽表示，隨著進入傳統旺季，訂單動能持續回升，東陽持續優化產能配置，強化供應鏈韌性與快速補貨能力，全力備戰迎接旺季到來，並持續推進科工、七股新廠等建廠計畫，穩健提升不可取代的核心競爭力，以滿足市場未來三至五年成長需求。

今年雖因為川普關稅問題，第2季之後，美國市場需求減緩，台幣強升並嚴重侵蝕第2季獲利，不過隨著第3季之後市場需求增溫，台幣回貶，不利因素逐漸排除，法人估，東陽全年每股稅前盈餘仍有機會挑戰8元。